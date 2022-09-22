Сергей Иванов: «Лига ВТБ остается единственной спортивной лигой в России, которая открывает бюджеты своих участников»

Почетный президент лиги ВТБ Сергей Иванов заявил, что Лига ВТБ остается единственной спортивной лигой в России, которая открывает бюджеты своих участников, отметил, что у всех клубов выросли доходы от продажи билетов, а также рассказал, благодаря чему выросли доходы и расходы лиги.

«Мы остаемся единственной спортивной лигой в России, которая открывает бюджеты своих участников. Мы будем твердо настаивать на том, чтобы в обязанности российских клубов-участников Лиги входило полное раскрытие своих бюджетов.

По сравнению с предыдущими годами серьезных изменений не произошло. Отмечу, что у всех клубов выросли доходы от продажи билетов.

Доходы Лиги возросли, и за это большое спасибо всем спонсорам, которые, несмотря на известные финансовые трудности, остались. Общий доход Лиги — 1 миллиард 134 миллиона. Это практически соответствует уровню дохода таких клубов, как УНИКС или «Локомотив-Кубань».

Расходы также выросли по ряду направлений, прежде всего — это налоговые расходы и расходы на проведение турнира. В первую очередь это связано с тем, что Лига изменила систему плей-офф. Это было правильное решение, и жизнь доказала, что 7-й матч вызвал крайне большой интерес у зрителей и представителей СМИ. Но, подчеркну, для Лиги ВТБ это были дополнительные расходы.

Также Лига заплатила 220 миллионов налогов — это больше, чем доходы некоторых клубов. Ну, и спасибо спонсорам и руководству Лиги за то, что у нас появился доход в 327 миллионов рублей — это подушка безопасности. Считаю абсолютно правильным создание такой подушки, потому что неизвестно, что будет через год: какие клубы останутся, какие, не дай бог, обанкротятся — у нас всегда должен быть резерв.

Надеюсь, этот сезон пройдет в таком же ключе: спонсоры не уйдут, доходы будут расти», – передает слова Сергея Иванова официальный сайт Лиги ВТБ.

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