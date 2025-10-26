  • Спортс
Трехочковый Квентина Граймса в концовке и данк на 360 Аарона Гордона стали лучшими моментами игрового дня НБА

Лига представила подборку лучших моментов матчей 25 октября.

Авторами хайлайтов среди прочих стали защитник «Денвера» Пейтон Уотсон, защитник «Филадельфии» Квентин Граймс и форвард «Денвера» Аарон Гордон.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2852 голоса
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал НБА
