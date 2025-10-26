Трехочковый Квентина Граймса в концовке и данк на 360 Аарона Гордона стали лучшими моментами игрового дня НБА
Лига представила подборку лучших моментов матчей 25 октября.
Авторами хайлайтов среди прочих стали защитник «Денвера» Пейтон Уотсон, защитник «Филадельфии» Квентин Граймс и форвард «Денвера» Аарон Гордон.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2852 голоса
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал НБА
