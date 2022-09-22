Илона Корстин: «Теперь часть отчислений букмекеров идет и в Лигу ВТБ»

Генеральный директор Единой Лиги ВТБ Илона Корстин во время пресс-конференции, посвященной открытию бюджетов клубов-участников сезона-2021/22, рассказала, за счет чего лига увеличила бюджет, и как она планирует его расходовать.

«Бюджет Лиги вырос, во-первых, благодаря подписанию контракта с букмекерской компанией «Олимпбет», который превышает предыдущий контракт Лиги с букмекерской компанией «Фонбет» в 5 раз. Есть статья «иные расходы» — мы воспользовались ситуацией и положили определенную сумму на депозиты, заработав достаточную сумму. Также мы получили доход с обязательных отчислений букмекеров, которые полагаются нам по закону, ведь теперь часть отчислений на баскетбол идет и в Лигу ВТБ.

Как мы будем расходовать этот бюджет? У нас изменился формат соревнований, будет на 40 процентов больше матчей, и это влечет за собой определенные траты. К примеру, траты на судейство увеличатся на 60 процентов. Вы знаете, что в чемпионате будут работать только российские судьи, и Лига платит им зарплату за каждый матч, а также оплачивает питание, проживание и переезд. Значительную часть затрат составляет производство телесигнала: «Матч ТВ» берет на себя организацию трансляций матчей категории А, а трансляции матчей категорий В и С организовывает Лига, и здесь расходы также увеличатся.

Кроме того, мы понимаем, что определенная часть судей не имеет большого опыта работы на серьезных матчах, и мы должны помочь им поднять свой уровень. Мы проводим семинары, а в планах — создание обучающей программы и судейской школы от Лиги. Также мы берем несколько сотрудников в судейский департамент, которые будут делать анализ игр и отсылать его судьям», – передает слова Илоны Корстин официальный сайт лиги.

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