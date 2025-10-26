«Арис» объявил о назначении Игора Миличича на пост главного тренера
Стало известно имя нового главного тренера «Ариса».
Греческий клуб официально объявил о назначении Игора Миличича, который сменит на этому посту Богдана Карайчича после неубедительного старта команды в сезоне.
49-летний Миличич подписал контракт до конца текущего сезона с опцией продления еще на один год.
Миличич, который также возглавляет сборную Польши, дебютирует на тренерском мостике в предстоящем матче Лиги чемпионов ФИБА против «Хапоэля Иерусалим». Встреча пройдет 28 октября.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Ариса»
