«Арис» объявил о назначении Игора Миличича на пост главного тренера

Стало известно имя нового главного тренера «Ариса».

Греческий клуб официально объявил о назначении Игора Миличича, который сменит на этому посту Богдана Карайчича после неубедительного старта команды в сезоне.

49-летний Миличич подписал контракт до конца текущего сезона с опцией продления еще на один год.

Миличич, который также возглавляет сборную Польши, дебютирует на тренерском мостике в предстоящем матче Лиги чемпионов ФИБА против «Хапоэля Иерусалим». Встреча пройдет 28 октября.