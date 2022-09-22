Сергей Иванов: «ЦСКА получил призовые за Евролигу-2021/22. «Зенит» и УНИКС не являются обладателями лицензии А»

Почетный президент лиги ВТБ Сергей Иванов разъяснил ситуацию с призовыми, которые получили клубы за участие в турнирах в сезоне-2021/22.

Призовые ЦСКА составили 143 миллиона рублей, «Зенит» получил 31 млн, УНИКС – 28 млн.

«Если вы посмотрите на призовые, то у ЦСКА их заметно больше, чем у конкурентов. Это легко объяснить. ЦСКА получил все причитающиеся призовые за участие в Евролиге-2021/22.

По финансовой части у клуба нет вопросов к турниру. «Зенит» и УНИКС не получили премиальные от организации, так как не являются обладателями лицензии А», – передает слова Сергея Иванова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что ЦСКА подал в суд Люксембурга на Евролигу за исключение из числа участников предстоящего сезона. ЦСКА входит в число 11 клубов-акционеров Евролиги с гарантированными контрактами на участие в турнире.

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