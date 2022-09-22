Сергей Кущенко: «Договорились с «Матч ТВ» об увеличении количества показов матчей категории А»

Президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал о новом трехлетнем контракте с телеканалом .

«Матч ТВ» — наш давний партнер, и в этом сезоне переговоры прошли быстро и конструктивно. Мы на первых шагах договорились об увеличении контракта и об увеличении количества показов матчей категории А — их будет не менее 35.

Также телеканал берет на себя производство трансляций Матча Звезд Лиги ВТБ и Суперкубка Лиги ВТБ. Условия, на которых мы договорились, нас очень устраивают. Это большой шаг вперед для всех. «Матч ТВ» — наш партнер на ближайшие три года», – передает слова Кущенко официальный сайт лиги.

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