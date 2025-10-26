Элиас Зурос возглавил «Паниониос»
«Паниониос» назначил Элиаса Зуроса на пост главного тренера.
Как сообщает Eurohoops, после переговоров с Джанмарко Поццекко и Александаром Джикичем клуб решил довериться 59-летнему греческому специалисту.
Зурос возвращается в «Паниониос» спустя 36 лет. Именно здесь он начал свою тренерскую карьеру в 1989 году в молодежной команде «Паниониоса», а затем стал ассистентом в основной команде.
В прошлом году Зурос работал с ливанским клубом «Аль-Хикма».
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2833 голоса
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости