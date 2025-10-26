Элиас Зурос возглавил «Паниониос»

«Паниониос» назначил Элиаса Зуроса на пост главного тренера.

Как сообщает Eurohoops, после переговоров с Джанмарко Поццекко и Александаром Джикичем клуб решил довериться 59-летнему греческому специалисту.

Зурос возвращается в «Паниониос» спустя 36 лет. Именно здесь он начал свою тренерскую карьеру в 1989 году в молодежной команде «Паниониоса», а затем стал ассистентом в основной команде.

В прошлом году Зурос работал с ливанским клубом «Аль-Хикма».