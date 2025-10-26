«Постоянно думаю о времени. Его нельзя вернуть». Крис Пол поделился мыслями о завершении карьеры
Ветеран НБА еще не принял окончательное решение о своем будущем.
«Буду действовать по обстоятельствам и посмотрю, что из этого получится. Я думаю о своей семье. И речь не только о ближайших родственниках. У меня много двоюродных братьев и родных в Северной Каролине, которых я редко вижу.
Я постоянно думаю о времени. Его нельзя вернуть. Мне невероятно повезло играть так долго. Я обеспечил себе и своей семье отличную жизнь», – сказал Крис Пол.
В это межсезонье 40-летний разыгрывающий подписал однолетний контракт с «Клипперс» на 3,6 млн долларов. В первых двух матчах нового сезона Пол в среднем набирал 2 очка, 2 подбора и 6 передач за 17 минут на площадке.
Источник: Andscape
