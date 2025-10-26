«Как сказал Томас Шелби: «Для меня нет покоя в этом мире». Никола Йокич о возможности расслабиться при выходе Йонаса Валанчюнаса на площадку
Сербский центровой «Денвера» процитировал героя сериала «Острые козырьки».
После победного матча против «Финикса» (133:111) Йокич ответил на вопрос о своих ощущениях, когда на паркет вместо него выходит Йонас Валанчюнас.
«Я никогда не расслабляюсь и не выдыхаю, друг мой. Как сказал Томас Шелби: «Для меня нет покоя в этом мире», – произнес с улыбкой лидер «Денвера».
Никола Йокич – 5-й в истории НБА, кто начал сезон с двух трипл-даблов
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2852 голоса
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Fullcourtpass в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости