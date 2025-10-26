  • Спортс
  • «Как сказал Томас Шелби: «Для меня нет покоя в этом мире». Никола Йокич о возможности расслабиться при выходе Йонаса Валанчюнаса на площадку
«Как сказал Томас Шелби: «Для меня нет покоя в этом мире». Никола Йокич о возможности расслабиться при выходе Йонаса Валанчюнаса на площадку

Сербский центровой «Денвера» процитировал героя сериала «Острые козырьки».

После победного матча против «Финикса» (133:111) Йокич ответил на вопрос о своих ощущениях, когда на паркет вместо него выходит Йонас Валанчюнас.

«Я никогда не расслабляюсь и не выдыхаю, друг мой. Как сказал Томас Шелби: «Для меня нет покоя в этом мире», – произнес с улыбкой лидер «Денвера».

Никола Йокич – 5-й в истории НБА, кто начал сезон с двух трипл-даблов

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Fullcourtpass в соцсети X
logoНикола Йокич
logoНБА
logoДенвер
logoЙонас Валанчюнас
