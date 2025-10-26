«Как сказал Томас Шелби: «Для меня нет покоя в этом мире». Никола Йокич о возможности расслабиться при выходе Йонаса Валанчюнаса на площадку

Сербский центровой «Денвера» процитировал героя сериала «Острые козырьки».

После победного матча против «Финикса» (133:111) Йокич ответил на вопрос о своих ощущениях, когда на паркет вместо него выходит Йонас Валанчюнас .

«Я никогда не расслабляюсь и не выдыхаю, друг мой. Как сказал Томас Шелби: «Для меня нет покоя в этом мире», – произнес с улыбкой лидер «Денвера ».

