Име Удока, скорее всего, будет отстранен на весь сезон-2022/23

Главный тренер , скорее всего, будет отстранен на весь сезон-2022/23 за интимные отношения с сотрудницей клуба, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Официальное объявление ожидается уже сегодня.

Ассистент Джо Маззулла с высокой вероятностью будет назначен временно исполняющим обязанности главного тренера на время дисквалификации.

Выяснилось, что у Удоки были интимные отношения по обоюдному согласию с женщиной из персонала «Селтикс». Это и стало причиной грядущего наказания со стороны руководства клуба.

Удока возглавил «Бостон» в 2021 году. В первом же сезоне он вывел команду в финал, в котором «кельты» уступили «Голден Стэйт».

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