У Име Удоки были интимные отношения с женщиной из персонала «Селтикс»

Главному тренеру «Селтикс» грозит дисциплинарное взыскание со стороны клуба, которое, как ожидается, будет включать отстранение от работы на длительный срок.

Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, у Удоки были интимные отношения по обоюдному согласию с женщиной из персонала «Селтикс».

Подобное поведение было признано нарушением кодекса поведения .

«Селтикс» должны принять решение о продолжительности отстранения Удоки в четверг. Ассистент Джо Маззулла с высокой вероятностью будет назначен временно исполняющим обязанности главного тренера на время дисквалификации.

Удока возглавил «Бостон» в 2021 году. В первом же сезоне он вывел команду в финал, в котором «кельты» уступили «Голден Стэйт».

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