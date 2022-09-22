У Име Удоки были интимные отношения с женщиной из персонала «Селтикс»

Теги дисквалификации происшествия светская хроника Бостон Име Удока НБА Баскетбол

Главному тренеру «Селтикс» Име Удоке грозит дисциплинарное взыскание со стороны клуба, которое, как ожидается, будет включать отстранение от работы на длительный срок.

Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, у Удоки были интимные отношения по обоюдному согласию с женщиной из персонала «Селтикс».

Подобное поведение было признано нарушением кодекса поведения «Бостона».

«Селтикс» должны принять решение о продолжительности отстранения Удоки в четверг. Ассистент Джо Маззулла с высокой вероятностью будет назначен временно исполняющим обязанности главного тренера на время дисквалификации.

Удока возглавил «Бостон» в 2021 году. В первом же сезоне он вывел команду в финал, в котором «кельты» уступили «Голден Стэйт».

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