«Селтикс» отстранят Удоку от работы за нарушение клубных правил, но не станут увольнять

Главному тренеру «Селтикс» грозит дисциплинарное взыскание со стороны клуба, которое, как ожидается, будет включать отстранение от работы на длительный срок.

Удока будет наказан за неустановленное нарушение клубных правил.

«Селтикс» должны принять решение о продолжительности отстранения уже в четверг. По информации источников, 45-летнему тренеру не грозит увольнение.

Ассистент Джо Маззулла с высокой вероятностью будет назначен временно исполняющим обязанности главного тренера на время отстранения Удоки.

Удока возглавил «Бостон» в 2021 году. В первом же сезоне он вывел команду в финал, в котором «кельты» уступили «Голден Стэйт».

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