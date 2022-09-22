Име Удоку могут отстранить от работы на весь сезон-22/23

Главному тренеру «Селтикс» грозит дисциплинарное взыскание со стороны клуба, которое, как ожидается, будет включать отстранение от работы на длительный срок.

По информации инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, в рассматривают различные варианты по длительности дисквалификации, включая сценарий с пропуском 45-летним тренером всего сезона-22/23.

Выяснилось, что у Удоки были интимные отношения по обоюдному согласию с женщиной из персонала «Селтикс». Это и стало причиной грядущего наказания.

Ассистент Джо Маззулла с высокой вероятностью будет назначен временно исполняющим обязанности главного тренера на время дисквалификации.

Удока возглавил «Бостон» в 2021 году. В первом же сезоне он вывел команду в финал, в котором «кельты» уступили «Голден Стэйт».

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