Име Удоку могут отстранить от работы на весь сезон-22/23

Теги дисквалификации Бостон Име Удока НБА Баскетбол

Главному тренеру «Селтикс» Име Удоке грозит дисциплинарное взыскание со стороны клуба, которое, как ожидается, будет включать отстранение от работы на длительный срок.

По информации инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, в «Бостоне» рассматривают различные варианты по длительности дисквалификации, включая сценарий с пропуском 45-летним тренером всего сезона-22/23.

Выяснилось, что у Удоки были интимные отношения по обоюдному согласию с женщиной из персонала «Селтикс». Это и стало причиной грядущего наказания.

Ассистент Джо Маззулла с высокой вероятностью будет назначен временно исполняющим обязанности главного тренера на время дисквалификации.

Удока возглавил «Бостон» в 2021 году. В первом же сезоне он вывел команду в финал, в котором «кельты» уступили «Голден Стэйт».

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