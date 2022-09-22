Доходы Единой лиги ВТБ за сезон-21/22 составили более 1 млрд рублей

Бюджет Единой лиги ВТБ в сезоне-21/22 оказался профицитным.

Как следует из таблицы с данными бюджетов Единой лиги ВТБ и выступающих в ней российских клубов, доходы турнира составили 1,134 млрд рублей, расходы – 806,6 млн рублей.

Основную часть доходов Лиги ВТБ в прошлом сезоне составили поступления по спонсорским договорам от банка ВТБ, «Лукойла», «Сибура», «Академсервиса», «Согаза», «Русвьетпетро» и «Олимпа» – 729 млн рублей.

На продаже билетов лига ВТБ заработала 9 млн рублей.

Годом ранее доходы Лиги составили 693,6 млн рублей, расходы – 614,5 млн рублей.

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