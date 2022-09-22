У ЦСКА самый большой бюджет в Лиге ВТБ в сезоне-21/22 – 2,8 млрд рублей. «Зенит» – 2-й, «Локо» – 3-й

Сегодня на специальной пресс-конференции лига ВТБ обнародовала бюджеты российских клубов-участников.

Бюджеты приводятся за прошедший сезон.

Бюджеты российских клубов лиги ВТБ в сезоне-21/22:

– 2 млрд 808 млн рублей

«Зенит» – 2 млрд 430 млн

– 1 млрд 333 млн

УНИКС – 1 млрд 252 млн

«Нижний Новгород» – 359 млн

«Парма» – 310 млн

– 245 млн

– 189 млн

Самый большой бюджет в прошлом сезоне был у ЦСКА. На зарплаты игрокам армейцы потратили 1,498 млрд рублей, тренерскому составу и техническому персоналу было выплачено 155 млн.

Вторым клубом по величине бюджета стал «Зенит», который завоевал чемпионский трофей. На зарплаты игроков петербургский клуб потратил 772 млн рублей, а тренерам и техническому персоналу выплачено 202 млн рублей.

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