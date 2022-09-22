Федерация баскетбола Франции пригрозила Эртелю отлучением от сборной в случае игры за «Зенит»

Федерация баскетбола Франции сделала заявление по поводу перехода разыгрывающего в петербургский «Зенит».

Перед Евробаскетом-2022 французская федерация обязала всех игроков сборной подписать бумагу о том, что они не будут играть в России и Беларуси, пока продолжается конфликт в Украине.

«Если Эртель сыграет за российский клуб, взятое им обязательство не будет соблюдено. В таком случае плеймейкер не будет соответствовать критериям отбора на следующие международные соревнования, включая Олимпийские игры 2024 года, в соответствии с решением, принятым Федеральным управлением 28 июля», – отмечается в заявлении французской федерации.

В четверг официально объявил о подписании контракта с Эртелем. Соглашение заключено по схеме «1+1».

Евробаскет-2022 реально оказался лучшим в современной истории. И вот почему