Сергей Кущенко: «Для того, чтобы поднять баскетбол в регионах, нужно создавать условия для менеджеров»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко принял участие в конференции «Экспо Баскет 2022» о развитии баскетбольной индустрии в России.

В рамках секции «Инфраструктурное развитие» Кущенко ответил на вопрос о том, как улучшить популяризацию баскетбола в регионах страны.

«На больших и малых спортивных объектах, которые строятся около туристического кластера, не хватает менеджеров, которые могли бы попробовать всю эту систему превратить в бизнес, приносящий доход. Государство и частные инвесторы вкладывают в проекты огромные деньги, но никакой отдачи нет – давайте не будем розовые очки надевать. И люди, те самые менеджеры, которые попытаются это сделать, в регионах есть, но им надо создать условия.

Образно говоря, возьмем баскетбольную площадку в Пермском крае, которую мы построили за свои деньги. Там просто нет человека, который каждый день может там креативить и попытаться что-то заработать. Надо просто выстроить логистику: кто туда должен прийти и когда? Кто может заплатить за этот продукт? И вот тогда при определенных условиях эта конструкция может начать работать», – заявил Кущенко.

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