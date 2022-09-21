Хавьер Паскуаль: «Верим, что Томас Эртель поможет достичь целей, которые поставили на этот сезон»

Теги Зенит Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Томас Эртель Баскетбол

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал подписание контракта с французским защитником Томасом Эртелем.

«Мы рады приветствовать Томаса в нашей команде. Это отличный игрок с огромным опытом выступлений на высшем уровне.

Мы верим, что Томас Эртель поможет нам достичь целей, которые мы поставили на этот сезон», – передает слова тренера официальный сайт «Зенита».

Контракт «Зенита» с Эртелем подписан по схеме «1+1».

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