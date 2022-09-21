Агент Джо Томассона: «Не думаю, что спорт – это фронт, на котором мы должны сражаться»

Агент Дэвид Карро, представляющий интересы Джо Томассона ( ), («Самара») и нескольких других игроков в России, заявил, что американцам нравится выступать в России, поскольку здесь они могут рассчитывать на своевременную оплату, высокий уровень соревнований, и им не нужно платить за квартиры и автомобили.

Карро признался, что, предлагая Томассону контракт с «Зенитом», он посоветовал забыть о политике и не обращать внимание на критику со стороны других игроков.

«Простые люди не очень хорошо информированы о ситуации, и кто-то хочет, чтобы спорт и спортсмены страдали из-за политической и геополитической проблемы. Конечно, это очень большая проблема и, конечно, она должна беспокоить всех нас. Но я не думаю, что спорт – это фронт, на котором мы должны сражаться, потому что клубы не виноваты в том, что происходит», – передает слова агента The New York Times.

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