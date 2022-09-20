Томас Эртель может стать игроком «Зенита», несмотря на обязательство не переходить в российские клубы (Bebasket.fr)

Французский разыгрывающий (33 года, 189 см) все еще может пополнить состав , несмотря на данное перед письменное обязательство не переходить в российский клуб.

По слухам, в конце июня Эртель договорился с «Зенитом» о контракте на сезон-22/23. В начале подготовки к Евробаскету-2022 Федерация баскетбола Франции обязала всех присутствующих игроков подписать бумагу о том, что они не будут играть в России и Беларуси.

Как сообщает Bebasket.fr, вероятность перехода серебряного призера чемпионата Европы в санкт-петербургский клуб все еще остается высокой.

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