Томас Эртель официально стал игроком «Зенита»

Петербургский официально объявил о подписании контракта с защитником сборной Франции Томасом Эртелем (33 года, 188 см). Соглашение заключено по схеме «1+1».

Эртель является воспитанником французского «По-Ортеза». На его счету выступления за испанские , «Барселону», «Басконию» и турецкий «Анадолу Эфес».

В прошлом сезоне Эртель выступал за «Реал». Показатели в 27 матчах Евролиги – 9,0 очка, 2,4 подбора и 4,6 передачи в среднем за игру, в 26 матчах ACB – 8,3 очка, 2,4 подбора и 4,2 передачи.

В начале подготовки к Евробаскету-2022 Федерация баскетбола Франции обязала всех присутствующих игроков подписать бумагу о том, что они не будут играть в России и Беларуси. По слухам, Эртель договорился с «Зенитом» о контракте на сезон-22/23 в конце июня.

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