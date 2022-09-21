Джо Томассон – о неучастии «Зенита» в Евролиге: «Это означает, что я получу больше денег за меньшую работу»

Новобранец американец Джо Томассон объяснил решение продолжить карьеру в России желанием играть в команде уровня Евролиги и щедрым предложением петербургского клуба.

«Россия не была моим первым вариантом. Ни один американец не рассматривал бы Россию как первый вариант, учитывая ситуацию с Бриттни Грайнер.

Только потому, что я не играю в , я не перестаю быть игроком Евролиги. Это лишь означает, что я получу больше денег за меньшую работу. Я выбрал такой подход», – сказал защитник.

Центровая УГМК и сборной США Бриттни Грайнер была арестована в феврале это года по обвинению в хранении наркотиков. В прошлом месяце российский суд приговорил баскетболистку к девяти годам тюремного заключения.

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