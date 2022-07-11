Джо Томассон: «Хавьер Паскуаль поможет мне раскрыться»

Новобранец Джо Томассон высказался по поводу перехода в команду.

«Я рад присоединиться к клубу, это отличная возможность еще раз сыграть в лиге ВТБ, но уже с более крупной организацией. Игра под руководством тренера такого высокого уровня, как , раскроет во мне все самое лучшее.

Я с нетерпением жду встречи со своими товарищами по команде, тренерским штабом и, конечно же, замечательными болельщиками», – заявил Томассон.

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