Джо Томассон: «Зенит» – чемпион Лиги ВТБ, у нас на спине прицел»

Новобранец «Зенита» Джо Томассон оценил важность победы в товарищемском матче против (75:71), который состоялся во вторник в Турции.

«Надеюсь, что матч против «Тюрк Телекома» был для нас хорошим тестом, и теперь мы будем только еще лучше готовы к любым испытаниям. Было бы хорошо при получении какого-то хорошего преимущества отыскивать в себе этот инстинкт убийцы и добивать соперника, делать «+20», «+30».

Каждый божий день мы будем становиться лучше, каждый божий день будем узнавать друг друга больше и каждый божий день будем больше друг другу доверять. И нам нужно быть готовыми.

Понимаете, мы — «Зенит», и это значит, что у нас на спине прицел. Мы — чемпионы лиги ВТБ. Но у нас отличный тренер, у нас отличный состав, и каждый раз, когда мы будем выходить на паркет, мы будем бороться до последнего», – заявил Томассон.

«Зенит» – аномально везучий. Благодаря этому разрушены все стереотипы вокруг лиги ВТБ