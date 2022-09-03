Джо Томассон: «Русские люди очень гостеприимны. Не сталкивался со стереотипами, о которых говорят в США»

Защитник Джо Томассон в интервью «Спорт день за днем» рассказал о решении продолжить карьеру в петербургском клубе, переезде в Россию и стереотипах, о которых говорят в США.

— Как твои родители и близкие отреагировали на твой переезд в Россию? Возможно, они переживали за твой переезд?

— Изначально я сам переживал. Так как сейчас Россия ведет операцию в Украине, и еще вся ситуация с Бриттни Грайнер. Также у меня было множество стереотипов о России. Мои родители хотели, чтобы я не имел дел с клубом из России. Но я доверился себе. Ведь я играл в Санкт-Петербурге, и предложения от таких клубов приходят не часто. Я пообщался со своей женой, со своими детьми. Они приняли это решение. Теперь они здесь, со мной. Им тут нравится и это главное сейчас.

— Получается ты переехал в Санкт-Петербург полностью со своей семьей?

— Да. Я в Санкт-Петербурге с тремя своими детьми. Мои сыновья — Джозеф III, Джессай и моя дочь — Андрея.

— Что ты можешь сказать о жизни в России и о Санкт-Петербурге?

— Здесь классно. Русские люди очень гостеприимны. Я не сталкивался со стереотипами, о которых говорят у нас в США. Пока что мне здесь очень нравится, я встречаю здесь отличных людей и это говоря не только о своей команде. Я могу просто пойти в магазин и чувствовать дружелюбную атмосферу. Они правда интересуются откуда я и чем занимаюсь. Я рад получить такой опыт.

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