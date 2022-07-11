«Зенит» подписал Джо Томассона

усилил состав защитником Джо Томассоном (28 лет, 193 см).

Сине-бело-голубые выкупили права на американского баскетболиста у испанской «Манресы». Контракт с игроком рассчитан на 2 года.

Томассон провел в «Манресе» сезон-21/22, вместе с клубом он вышел в плей-офф АСВ и дошел до финала Лиги чемпионов. Джо завершил игровой год со средними показателями 12,9 очка, 3,2 подбора и 3,7 передачи за встречу.

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