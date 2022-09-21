Сэнди Бронделло: «Не могу поверить, что это происходит и Бриттни Грайнер все еще в России»

Главный тренер женской сборной Австралии Сэнди Бронделло прокомментировала ситуацию с американской баскетболисткой Бриттни Грайнер.

«Эта ситуация сильно повлияла на всех нас. Я тренировала Грайнер восемь лет, и она стала частью моей семьи.

Это очень печально, меня по-прежнему переполняют эмоции. Я не могу поверить, что это происходит и Бриттни все еще в России.

Надеюсь, что мы будем продолжать просить правительство США делать все возможное, чтобы вернуть ее домой. Мы молимся за нее и надеемся на ее скорое возвращение», — передает слова Бронделло ABC News.

Бронделло с 2014 по 2021 год была главным тренером , за который выступала Грайнер.

Центровая УГМК и сборной США Бриттни Грайнер была арестована в феврале это года по обвинению в хранении наркотиков. В прошлом месяце российский суд приговорил баскетболистку к девяти годам тюремного заключения.

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