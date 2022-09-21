Андреас Закглис – о ситуации с Бриттни Грайнер: «ФИБА не играет никакой роли, это вне ее компетенции»

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Генеральный секретарь ФИБА Андреас Закглис заявил, что организация не участвует в разрешении ситуации с американской баскетболисткой Бриттни Грайнер.

«ФИБА не играет никакой роли, это вне ее компетенции. Это юридическое дело с некоторыми политическими и геополитическими факторами.

Конечно, нам бы хотелось, чтобы одна из лучших баскетболисток в мире скорее вернулся на площадку. Существуют юридические, а также политические процедуры, которые обеспечат то, что рано или поздно она возьмет мяч в руки и выступит на самом высоком уровне. Речь идет об одной из лучших баскетболисток в мире», — цитирует Закглиса ABC.

Центровая УГМК и сборной США Бриттни Грайнер была арестована в феврале это года по обвинению в хранении наркотиков. В прошлом месяце российский суд приговорил баскетболистку к девяти годам тюремного заключения.

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