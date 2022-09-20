Кортни Вандерслут: «Учитывая ситуацию с Бриттни Грайнер, мне трудно поверить, что сейчас безопасно возвращаться в Россию»

Бывшая разыгрывающая УГМК Кортни Вандерслут объяснила, почему в этом году она решила не возвращаться в екатеринбургский клуб, за который выступала с 2018 года.

«Я венгерка. И я подумала, что будет здорово отправиться туда, поскольку я не играла там с тех пор, как получила гражданство.

Дело в том, что к нам так хорошо относились в УГМК, и у нас такие крепкие отношения с этими людьми, что я ни за что не стала бы отрезать этот путь. Но учитывая ситуацию с Бриттни Грайнер, мне трудно поверить, что сейчас безопасно возвращаться в Россию», – передает слова Вандерслут The New York Post.

Центровая УГМК Бриттни Грайнер была арестована в феврале это года по обвинению в хранении наркотиков. В прошлом месяце российский суд приговорил баскетболистку к девяти годам тюремного заключения.

Вандерслут подписала контракт с венгерским .

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