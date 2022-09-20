Мария Захарова: «Мы много раз заявляли, что готовы к переговорам по решению судьбы Уилана и Грайнер»

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на сообщение телеканала CNN со ссылкой на Шерил Грайнер, супругу американской баскетболистки Бриттни Грайнер, что родственники осужденных в России американцев не могли получить от президента США Джо Байдена внятного объяснения о требованиях России по обмену заключенными.

«В пятницу президент США Джо Байден принял в Белом доме родственников осужденных в РФ американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

Родственники не смогли получить от президента США внятного объяснения о требованиях России по обмену заключенными. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CNN со ссылкой на Шерил Грайнер, супругу Бриттни.

Жаль, конечно, CNN не рассказал, почему. Придется самой обратиться к родственникам Уилана и Грайнер.

Дело в том, что вместо выполнения своих прямых служебных обязанностей – поддержания контактов с дипломатами страны пребывания – посольство США в Москве занимается каким-то медиа-безумием. Они в промышленных масштабах клепают видеоролики про российское руководство и политиков, публикуют «веселые картинки», а в перерывах изучают московские улицы после ударного «отдыха».

Мы много раз заявляли, что готовы к переговорам по решению судьбы осужденных граждан США в России и России в США. Если у посольства США в Москве найдется минута свободного времени, они расскажут об этом президенту Байдену, а тот в свою очередь родственникам Уилана и Грайнер», – написала Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Центровая УГМК и сборной США Бриттни Грайнер была арестована в феврале это года по обвинению в хранении наркотиков. В прошлом месяце российский суд приговорил баскетболистку к девяти годам тюремного заключения.

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