Брианна Стюарт: «Никто не поедет в Россию, пока Бриттни Грайнер не вернется домой»

Бывший форвард екатеринбургского УГМК Брианна Стюарт заявила, что американские баскетболистки опасаются ехать выступать в Россию, пока Бриттни Грайнер находится в тюрьме.
«Честно говоря, время, которое я провела в России, было замечательным, но поскольку Бриттни Грайнер все еще незаконно удерживается там, никто туда не поедет, пока она не вернется домой.
Игроки хотят выступать за границей, и если большой разницы в зарплате нет, они предпочтут более подходящую страну», – передает слова Стюарт The New York Post.
Центровая УГМК Бриттни Грайнер была арестована в феврале это года по обвинению в хранении наркотиков. В прошлом месяце российский суд приговорил баскетболистку к девяти годам тюремного заключения.
Стюарт, выступавшая за УГМК с 2020 года, подписала контракт с турецким «Фенербахче».
Грайнер и Стюарт являются чемпионками Евролиги-2021 в составе УГМК.
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