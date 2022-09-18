Жена осужденной в России баскетболистки Бриттни Грайнер: «Ей нездоровится. Она сходит с ума»

Шерелл Грайнер, жена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, рассказала о состоянии супруги, которая отбывает срок в российской тюрьме за контрабанду наркотиков.

«Ей нездоровится. Мы получили несколько очень тревожных сообщений по поводу ее состояния здоровья. Я очень переживаю.

Она сходит с ума. Прошло уже столько дней, что даже сильный человек говорит: «Детка, я не знаю, как долго я смогу это выдержать», — цитирует Шерелл Грайнер CNN.

Центровая екатеринбургского УГМК, «Финикса» и сборной США Грайнер приговорена российским судом к 9 годам тюремного заключения общего режима, а также оштрафована на 1 миллион рублей за контрабанду гашишного масла.

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