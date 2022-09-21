«Селтикс» отчислили Бруно Кабокло

отчислил легкого форварда Бруно Кабокло (27 лет, 206 см), сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Бразилец не играл в НБА с 2020 года. В сезоне-2020/21 он провел шесть матчей за «Хьюстон», набирая в среднем 2,8 очка и 2,3 подбора за 6 минут на площадке.

Кабокло – 20-й номер драфта-2014. Форвард провел прошлый сезон за «Сан-Паоло» и был признан MVP чемпионата Бразилии.

Этим летом Кабокло сыграл в Летней лиге НБА за «Юту», а в конце августа подписал контракт с «Бостоном».

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