«Бостон» намерен продлить контракт с Грантом Уильямсом

собирается продлить контракт с тяжелым форвардом (23 года, 198 см), сообщает журналист Heavy.com Шон Девени.

Уильямс, в действующем контракте которого остался последний год, до 17 октября имеет право подписать продление. Если соглашение не будет подписано, следующим летом игрок станет ограниченно свободным агентом.

По словам Девени, Уильямс и руководство клуба вели переговоры в начале этого межсезонья, но договоренности достигнуто не было. Однако есть вероятность, что стороны все же подпишут новую сделку до установленного срока.

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