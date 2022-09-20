Роберт Уильямс пропустит 4-6 недель из-за операции на колене

Центровому «Бостона» предстоит операция на левом колене. На восстановление потребуется от 4 до 6 недель, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Операция запланирована на эту неделю. Ожидается, что игрок пропустит тренировочный лагерь и предсезонные матчи, но вернется в строй в начале регулярного чемпионата.

В марте Уильямс перенес операцию по поводу разрыва мениска в левом колене. Он пропустил семь матчей плей-офф и играл через боль. После окончания сезона было принято решение обойтись без повторного хирургического вмешательство и положиться на стандартные реабилитационные процедуры. В августе сообщалось, что игрок полностью восстановился.

«Голден Стэйт» менялся, «Бостон» – нет. В чем секрет чемпионов НБА?