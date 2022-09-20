На площадку «Селтикс» нанесен 6-й номер в честь Билла Расселла

На площадку домашней арены «Селтикс» нанесен 6-й номер в честь умершего летом легендарного игрока клуба Билла Расселла.

Две шестерки появились в трехсекундных зонах площадки, отдавая должное доминирующей игре центрового под кольцом. Они останутся в «краске» на весь сезон-22/23.

также проведет два тематических матча, на которых почтит память 11-кратного чемпиона НБА – в день открытия домашнего сезона 18 октября и 12 февраля, когда будет отмечаться 89-летие знаменитого баскетболиста.

На форме «Селтикс» появится изображение, отсылающее к Расселлу, несколько матчей нового сезона команда проведет в специальных майках в честь 5-кратного MVP НБА.

В НБА вывели из обращения «6» во всех клубах – в память о Расселле.

Наследие Билла Расселла – не только рекорд по трофеям. Он изменил НБА и задал стандарт будущим звездам: высокие, быстрые, темнокожие

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