НБА и профсоюз игроков еще не договорились по снижению возраста выставления на драфт (Воджнаровски)

В понедельник стало известно, что НБА и профсоюз баскетболистов лиги планируют разрешить молодым игрокам выставляться на драфт сразу после школы (не с 19, а с 18 лет).

По информации инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, стороны пока не приблизились к договоренности.

В обсуждениях остается несколько препятствий и сложностей, в том числе настойчивое требование НБА о том, чтобы агенты молодых игроков предоставляли медицинскую информацию всем 30 командам лиги, а не по своему выбору.

Если нынешнее правило по возрасту участников драфта все же будет изменено, ожидается, что его активация состоится только через несколько лет. Отчасти это связано с обязательствами, которые уже взяли на себя команды НБА при обмене будущих драфт-пиков в рамках нынешней системы.

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