Паоло Банкеро: «Всегда был мишенью для соперника»

1-й номер драфта НБА-2022 Паоло Банкеро поделился ожиданиями от выступления за в Летней лиге, которая пройдет с 7 по 17 июля в Лас-Вегасе.

«Я был мишенью для соперника еще со школы. В Дьюке было то же самое. По прогнозам, я был первым пиком на драфте. Каждый парень, который играл против меня, бросал мне вызов. То же самое будет в Летней лиге и в самой НБА. Я просто должен быть готов ответить на это», – сказал Банкеро.

В своем единственном сезоне в форвард набирал 17,2 очка, 7,8 подбора, 3,2 передачи и 1 перехват в среднем за матч.

Драфт-2022 – драфт трех игроков. Что нужно знать о главных людях этой ярмарки талантов