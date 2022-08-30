«Избранные сыновья». Леброн, Бронни и Брайс появятся на обложке Sports Illustrates

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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс и два его сына попадут на обложку октябрьского номера журнала Sports Illustrated с заголовком «Избранные сыновья».

Старший сын Джеймса, Бронни, сможет выставить свою кандидатуру на драфт НБА в 2024 году. Ожидается, что он будет выбран в конце первого раунда.

Младшему сыну, Брайсу, 15 лет. Недавно он получил предложение от команды первого дивизиона NCAA.

20 лет назад Леброн-старший был изображен на обложке Sports Illustrated с заголовком «Избранный». Будущая суперзвезда НБА также выступал за школьную команду в то время.

У Леброна – Короля Джеймса – теперь корона даже на зубах

 

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