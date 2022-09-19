НБА и профсоюз планируют разрешить игрокам выставляться на драфт сразу после школы

и профсоюз баскетболистов лиги планируют разрешить молодым игрокам выставляться на драфт сразу после школы.

Подобное правило – возможность выставить свою кандидатуру не с 19, а с 18 лет – планируется ввести в новом коллективном соглашении. Стороны близки к договоренности по данному вопросу.

В декабре в НБА установлен дедлайн на то, чтобы выйти из текущего соглашения перед сезоном-23/24. Высока вероятность, что эта опция будет использована.

В новом соглашении также планируется прописать меру, позволяющую игрокам ссылаться на психическое здоровье, как на физическую травму.

НБА помешана на дорогом алкоголе. Кто из игроков лучше разбирается в вине? И чья текила круче – Джордана или Леброна?