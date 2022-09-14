Гилберт Аренас: «Разве Яннис умнее Леброна или Криса Пола?»

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас объяснил свою критическую позицию в отношении форварда .

Ранее Аренас усомнился в том, что Адетокумбо является лучшим игроком НБА.

«Давайте перейдем к интеллектуальной стороне. Умнее ли он Криса Пола? Умнее ли он Леброна Джеймса? Разве он умнее, чем Стефен Карри, Клэй Томпсон, Дрэймонд Грин, Кавай Ленард, Никола Йокич, Лука Дончич? Он не занимает первое место в данном рейтинге. Именно это я имею в виду», – заявил Аренас.

Яннис тоже покидает Евробаскет. В баскетболе ФИБА он не потянул против Денниса Шредера