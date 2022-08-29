Эксперт Крис Бруссард: «Не надо критиковать Янниса за то, что он не обращается с мячом, как Ирвинг, и не бросает, как Дюрэнт»

Известный эксперт Крис Бруссард ответил бывшему игроку НБА Гилберту Аренасу, который раскритиковал форварда за его стиль игры.

«Баскетбол — это не соревнование навыков. В баскетболе главное – это продуктивность и победы. Яннис Адетокумбо – не Кевин Дюрэнт, не Дирк Новицки, он плохо бросает по кольцу, но обладает очень хорошим мастерством для парня его роста. А вместе с его атлетичностью его продуктивность просто зашкаливает!

Эти мелкие критические замечания в его адрес сейчас неактуальны. Никто не критиковал за то, что тот не бросал с пяти метров. Никто не критиковал Шака за то, что тот не бросал трехочковые. Так что не надо критиковать Янниса за то, что он не обращается с мячом, как , и не бросает, как , – сказал Бруссард.

Disney+ выпустил фильм об идеальной семье Адетокумбо. Яннис в нем даже не главный герой