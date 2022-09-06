Дирк Новицки поддержал Адетокумбо после критики Гилберта Аренаса

Легендарный игрок «Далласа» и сборной Германии Дирк Новицки поддержал звезду и команды Греции Янниса Адетокумбо, который недавно подвергся критике со стороны экс-игрока НБА Гилберта Аренаса.

Аренас усомнился в том, что Адетокумбо является лучшим игроком лиги, а также знает, как развиваться и прогрессировать.

«Яннис – невероятный. Когда я впервые увидел его, он был тощим пареньком. После этого Адетокумбо стал намного крепче и сильнее, его уровень мастерства значительно вырос, при этом он по-прежнему хочет становиться лучше, представлять свою страну, работать над собой в межсезонье и возвращаться еще лучшим игроком в каждом новом году. Так что он проделал большой путь. Яннис становился MVP, уже выигрывал чемпионат. Я очень рад за него. Он хороший парень. И он продолжает усердно работать и прогрессировать. Я его большой поклонник.

Критика со стороны Аренаса? Яннис – один из лучших игроков в мире, он доказал это, став чемпионом и MVP. Он может многое рассказать вам о прогрессе, но уже в своем довольном молодом возрасте добился огромных успехов», – заявил Новицки.

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