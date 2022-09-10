Горан Драгич: «Гилберт Аренас не был MVP, он не имеет права критиковать Янниса»

Теги Чикаго Милуоки сборная Словении НБА Гилберт Аренас Горан Драгич Яннис Адетокумбо Баскетбол

Разыгрывающий «Чикаго» и сборной Словении Горан Драгич прокомментировал слова Гилберта Аренаса, который не считает Янниса Адетокумбо претендентом на звание лучшего игрока НБА.

«Яннис – MVP, Гилберт Аренас — нет. Был ли он когда-нибудь на уровне MVP? Я так не думаю. Он не имеет права так говорить о Яннисе. Яннис выиграл чемпионат, получил награду MVP. Он был лучшим защитником года».

Они просто хотят не затеряться, когда заканчивают карьеру. Иногда они появляются в СМИ и говорят такие вещи. Гилберт Аренас был невероятным игроком и бомбардиром, но в этом поколении есть много хороших европейцев в НБА, которые являются MVP или выигрывают чемпионат», – заявил Драгич.

Яннис годами проваливался вместе со сборной Греции. Станет ли этот Евробаскет исключением?

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