Горан Драгич: «Гилберт Аренас не был MVP, он не имеет права критиковать Янниса»

Разыгрывающий и сборной Словении Горан Драгич прокомментировал слова , который не считает претендентом на звание лучшего игрока НБА.

«Яннис – MVP, Гилберт Аренас — нет. Был ли он когда-нибудь на уровне MVP? Я так не думаю. Он не имеет права так говорить о Яннисе. Яннис выиграл чемпионат, получил награду MVP. Он был лучшим защитником года».

Они просто хотят не затеряться, когда заканчивают карьеру. Иногда они появляются в СМИ и говорят такие вещи. Гилберт Аренас был невероятным игроком и бомбардиром, но в этом поколении есть много хороших европейцев в , которые являются MVP или выигрывают чемпионат», – заявил Драгич.

Яннис годами проваливался вместе со сборной Греции. Станет ли этот Евробаскет исключением?