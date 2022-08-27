Гилберт Аренас: «Медиа считают Янниса лучшим в НБА, но он даже не близок»

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас усомнился в том, что звездный форвард является лучшим игроком лиги.

«В медиа постоянно говорят, что он лучший игрок в лиге. Даже не близко, прекратите! Я смотрю на его игру и могу сказать, что он все еще не разбирается в баскетболе.

Он хороший спортсмен, выиграл чемпионат, круто! Но он не понимает, как стать лучше, как тренировать свое тело. Чтобы быть лучшим, вы должны готовы играть по 38 минут и более. Леброн играл по 37 минут в возрасте 37 лет. Аллен Айверсон играл 43 минуты», – заявил Аренас.

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