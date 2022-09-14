Бывшая сотрудница «Финикса» разочарована решением НБА в отношении Роберта Сарвера: «Это слишком мягкое наказание»

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Бывшая сотрудница «Финикса» считает наказание, назначенное лигой владельцу клуба Роберту Сарверу, недостаточно жестким.

«Это слишком мягкое наказание, которое показывает нам, что лига на самом деле не выступает за разнообразие, равенство и инклюзивность. Я благодарна за подтверждение того, что я сумасшедшая, стерва и драматизирую, как ранее мне было сказано. Теперь я могу спокойно вздохнуть.

Но я зла. Лига подвела нас, когда у нее была возможность защитить свои ценности», – передает слова бывшей сотрудницы журналист ESPN Бакстер Холмс.

Вчера НБА опубликовала итоги расследования в отношении Сарвера, который обвиняется в расизме и женоненавистничестве. Владелец «Санз» и «Меркьюри» будет отстранен от участия в делах обоих клубов на один год, а также должен заплатить максимально допустимый в НБА штраф в размере 10 миллионов долларов и пройти обучающий курс по теме уважения и надлежащего отношения к персоналу.

На бешеного босса «Финикса» раскопали компромат: море пошлятины и неловкие разговоры с игроками. Что теперь будет с клубом?

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