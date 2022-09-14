Роберт Сарвер выберет управляющего «Санз» на время отстранения

Теги происшествия Финикс НБА Роберт Сарвер расизм Баскетбол

Владелец «Финикса» Роберт Сарвер отстранен от участия в делах клуба на один год по итогам расследования НБА.

Лига установила, что Сарвер неоднократно позволял себе расистские высказывания, комментарии с сексуальным подтекстом по отношении к женщинам и физическую жестокость по отношению к мужчинам.

Как сообщает журналист ESPN Бакстер Холмс, мнение Сарвера будет учитываться НБА при назначении управляющего клубом на время отстранения владельца.

На бешеного босса «Финикса» раскопали компромат: море пошлятины и неловкие разговоры с игроками. Что теперь будет с клубом?

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