Роберт Сарвер выберет управляющего «Санз» на время отстранения

Владелец «Финикса» отстранен от участия в делах клуба на один год по итогам расследования .

Лига установила, что Сарвер неоднократно позволял себе расистские высказывания, комментарии с сексуальным подтекстом по отношении к женщинам и физическую жестокость по отношению к мужчинам.

Как сообщает журналист ESPN Бакстер Холмс, мнение Сарвера будет учитываться НБА при назначении управляющего клубом на время отстранения владельца.

На бешеного босса «Финикса» раскопали компромат: море пошлятины и неловкие разговоры с игроками. Что теперь будет с клубом?