Горан Драгич: «Роберт Сарвер был счастлив, что мне не пришлось платить за попадание на Матч звезд»

Разыгрывающий «Чикаго» рассказал о разговоре с владельцем «Финикса» , который произошел в 2014 году.

«Он пришел в спортзал и буквально заявил, что он счастлив. Тогда я спросил его, почему. Он ответил, что ему не придется платить мне бонус в 1 миллион долларов. И я подумал: «Какой владелец не хочет, чтобы игрок его команды попал на Матч звезд?» После этого я понял, что не хочу там находиться», – сказал Драгич.

Разыгрывающий провел за «Санз» шесть сезонов (2008-2011, 2012-2015). В сезоне-2013/14 он набирал в среднем 20,3 очка и 5,9 передачи. Словенец был на Матче звезд один раз, в 2018 году.

В ноябре 2021 года начала расследование в отношении «Финикса» и Сарвера. Основанием для расследования послужила статья журналиста ESPN Бакстера Холмса, в которой мажоритарный владелец клуба обвиняется в расизме и женоненавистничестве.

Недавно комиссионер лиги заявил, что процесс расследования, в ходе которого были опрошены сотни причастных к ситуации людей, близится к завершению.

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