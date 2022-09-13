Роберт Сарвер: «Не согласен с НБА, но хочу извиниться за мои обидные слова и поступки»

Владелец «Финикс Санз» ( ) и «Финикс Меркьюри» (женская НБА) прокомментировал итоги расследования НБА.

Лига установила, что Сарвер неоднократно позволял себе расистские высказывания, комментарии с сексуальным подтекстом по отношении к женщинам и физическую жестокость по отношению к мужчинам.

Сарвер будет отстранен от участия в делах обоих его клубов на один год. Он должен должен заплатить штраф в размере 10 миллионов долларов, а также пройти обучающий курс по теме уважения и надлежащего отношения к персоналу.

«Хорошее управление требует ответственности. В «Санз» и «Меркьюри» это начинается с меня. Хотя я не согласен с некоторыми деталями заявления НБА, я бы хотел принести извинения за мои слова и поступки, которые стали обидными для наших сотрудников. Я несу полную ответственность за то, что сделал. Я сожалею, что причинил эту боль. Эти ошибочные суждения неприемлемы для моей философии и моих ценностей»

Я принимаю последствия решения НБА. Это возможность для меня продемонстрировать способность учиться и становиться лучше, чтобы продолжить выстраивать корпоративную культуру, в которой каждый сотрудник чувствует комфорт и ценится организацией.

Я невероятно горд за «Санз» и «Меркьюри». Мы сумели создать толерантную, инклюзивную и ответственную перед обществом среду. Для меня многое значит, что наши преданные и трудолюбивые сотрудники сделали Финикс баскетбольным городом – как для игроков, так и для болельщиков», – заявил Сарвер.

На бешеного босса «Финикса» раскопали компромат: море пошлятины и неловкие разговоры с игроками. Что теперь будет с клубом?