Владелец «Финикса» Роберт Сарвер отстранен на год и оштрафован на 10 млн долларов за расизм и женоненавистничество

опубликовала итоги расследования в отношении владельца «Финикс Санз» и «Финикс Меркьюри» (WNBA) .

В ноябре 2021 года лига начала разбиратльство, основанием которого послужила статья журналиста ESPN Бакстера Холмса. В данной статье Сарвер обвиняется в расизме и женоненавистничестве.

В результате расследования НБА опросила более 320 человек, а также изучила более 80 000 материалов по делу. Обвинения были доказаны.

Сарвер будет отстранен от участия в делах обоих клубов на один год. Также он должен пройтй обучающий курс по теме уважения и надлежащего отношения к персоналу.

Кроме того, предприниматель должен заплатить максимально допустимый в НБА штраф в размере 10 миллионов долларов.

На бешеного босса «Финикса» раскопали компромат: море пошлятины и неловкие разговоры с игроками. Что теперь будет с клубом?